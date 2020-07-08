Beşiktaş'tan hentbolda 2 transfer
Beşiktaş, erkek hentbolda yeni sezon için yürüttüğü transfer çalışmaları kapsamında, Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş, erkek hentbolda yeni sezon için yürüttüğü transfer çalışmaları kapsamında, Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Aygaz Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, sol oyun kurucu pozisyonunu Josip Buljubasic ve Genco İlanç ile güçlendirdi.
2013-19 yılları arasında formamızı giyen, bu süre zarfında Türk vatandaşlığını tercih ederek A Milli Hentbol Takımımıza kazandırdığımız, defansif özellikleri ile öne çıkan, Hırvat asıllı Türk vatandaşı tecrübeli oyuncu Josip Buljubasic ile 1 yıllık, Göztepe formasıyla geçtiğimiz sezon 75 gole imza atarak dikkat çeken, Genç Milli Hentbol Takımımızda forma giymiş, siyah-beyazlılarımıza hücum organizasyonlarında katkı sağlayacak genç oyuncu Genco İlanç ile iki yıllık sözleşme imzalandı.
Takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josip Buljubasic ve Genco İlanç'a hoş geldin der, başarılar dileriz."
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