Beşiktaş'tan hentbolda 2 transfer

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:19

Beşiktaş, erkek hentbolda yeni sezon için yürüttüğü transfer çalışmaları kapsamında, Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Aygaz Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, sol oyun kurucu pozisyonunu Josip Buljubasic ve Genco İlanç ile güçlendirdi.

2013-19 yılları arasında formamızı giyen, bu süre zarfında Türk vatandaşlığını tercih ederek A Milli Hentbol Takımımıza kazandırdığımız, defansif özellikleri ile öne çıkan, Hırvat asıllı Türk vatandaşı tecrübeli oyuncu Josip Buljubasic ile 1 yıllık, Göztepe formasıyla geçtiğimiz sezon 75 gole imza atarak dikkat çeken, Genç Milli Hentbol Takımımızda forma giymiş, siyah-beyazlılarımıza hücum organizasyonlarında katkı sağlayacak genç oyuncu Genco İlanç ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josip Buljubasic ve Genco İlanç'a hoş geldin der, başarılar dileriz."