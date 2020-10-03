Beşiktaş'tan 'hızlı' transfer Rosier imzayı attı
Sezon başından bu yana sağ bek transferi beklenen Beşiktaş’ta Valentin Rosier imzayı attı! Siyah-beyazlılar, Portekiz’in Sporting takımından 24 yaşındaki Valentin Rosier’i kadrosuna kattı.
Sezon başından bu yana sağ bek transferi beklenen Beşiktaş’ta Valentin Rosier imzayı attı! Siyah-beyazlılar, Portekiz’in Sporting takımından 24 yaşındaki Valentin Rosier’i kadrosuna kattı.
Kiralık olarak kadro katılan oyuncu için Beşiktaş bir video paylaşırken ardından resmi açıklamayı yaptı. Açıklamada, “Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Valentin Rosier’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.
Kulüp, Roiser için, yaptığı video klip çalışmasıda ise "Uzun bir video yapmak isterdik ancak hızına yetişemedik" ifadelerini kullandı.
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