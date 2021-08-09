Son dakika... Beşiktaş'tan KAP'a Abdullah Avcı açıklaması
Beşiktaş Abdullah Avcı davası ile ilgili KAP'a açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada 20 milyon TL ödeme yapıldığı aktarıldı.
Beşiktaş Kulübü’nün KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:
"15 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmişti.
TFF tahkim kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar ligi katılım bedelinden alınmak üzere, sözkonusu dosyaya yasal faizleri ile birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir."
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