Beşiktaş'tan Karagümrük'e
Fatih Karagümrük, Beşiktaş ile yollarını ayrılan Enzo Roco ile sözleşme imzaladı.
Fatih Karagümrük, Beşiktaş ile yollarını ayrılan Enzo Roco ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrılan Şilili defans oyuncusu Enzo Roco ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma, Roco ile beraber kameralara poz verdi. 28 yaşındaki Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi.
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