Beşiktaş'tan Onyekuru ve Lemina atağı
Beşiktaş, geçen yıl Galatasaray forması giyen iki yıldıza teklif yaptı.
Beşiktaş PAOK maçı öncesi son transferlerini yapıyor.
Mensah'la güçlenen Beşiktaş, geçen yıl Galatasaray forması giyen iki yıldıza teklif yaptı. Onyekuru için Monaco kulübü ile görüşen Siyah-Beyazlı ekip, Gabonlu yıldız Lemina'nın da menajeri ile görüştü. Lemina 2. sezon için Galatasaray'la el sıkışmıştı.
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