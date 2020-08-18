Beşiktaş'tan Onyekuru ve Lemina atağı

18 Ağustos 2020 Salı, 23:49

Beşiktaş PAOK maçı öncesi son transferlerini yapıyor.

Mensah'la güçlenen Beşiktaş, geçen yıl Galatasaray forması giyen iki yıldıza teklif yaptı. Onyekuru için Monaco kulübü ile görüşen Siyah-Beyazlı ekip, Gabonlu yıldız Lemina'nın da menajeri ile görüştü. Lemina 2. sezon için Galatasaray'la el sıkışmıştı.

