Beşiktaş'tan paylaşım: İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası!
15 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yenen Beşiktaş'ta futbolcular Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı'nın soyunma odasındaki tahtaya, "TEKERRÜR 3-4" yazdı, bu görüntü kulübün resmi internet sitesinde de paylaşıldı.
Beşiktaş, Kadıköy'deki 4-3'lük Fenerbahçe galibiyetini coşkuyla kutluyor.
15 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yenen Beşiktaş'ta futbolcular Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı'nın soyunma odasındaki tahtaya, "TEKERRÜR 3-4" yazdı, bu görüntü kulübün resmi internet sitesinde de paylaşıldı. Bu görüntünün üstüne ise "İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası V2" notu düşüldü.
Bu paylaşım sosyal medyayı sallarken, iki takım taraftarları arasında atışmalar da yaşandı.
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