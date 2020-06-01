Beşiktaş'tan ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ sezonu önerisi
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi için taleplerini ilettiklerini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi için taleplerini ilettiklerini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz.
Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
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