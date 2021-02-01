Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz açıklaması
Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Trabzonspor maçının 14. dakikasında sakatlanarak oyunu terk eden Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol Takımımızın Süper Lig’in 22. haftasında Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynadığı maçta, sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir.
Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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