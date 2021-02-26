Beşiktaş'tan 'Savaşımız yeni başlıyor' mesajı
Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Savaşımız yeni başlıyor." açıklamasını pankart yaptı.
Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Savaşımız yeni başlıyor." açıklamasını pankart yaptı.
Yalçın'ın 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda geçen "Savaşımız yeni başlıyor." ifadesinin pankart haline getirilip tribünlere konulduğu görüldü. Beşiktaş taraftarı maç öncesi ve maç sırasında stadın etrafında toplanıp, "ŞAmpiyon Beşiktaş" tezahüratı yaptı.
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