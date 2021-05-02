Beşiktaş'tan “Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız!” çıkışı
Beşiktaş İletişim Danışmanı Erol Kaynar'dan ses getirecek açıklama geldi.
Beşiktaşlı Erol Kaynar'dan çok konuşulacat bir açıklama geldi. Beşiktaş JK İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Hatayspor'u 7-0 mağlup ettikleri maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
EROL KAYNAR'DAN MAÇ SONU PAYLAŞIM
Kaynar paylaşımında, “Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız!” dedik, dediğimiz gibi de yapıyoruz. Tebrikler Beşiktaşım!" ifadelerini kullandı.
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