Beşiktaş'tan “Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız!” çıkışı

02 Mayıs 2021 Pazar, 09:36

Beşiktaşlı Erol Kaynar'dan çok konuşulacat bir açıklama geldi. Beşiktaş JK İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Hatayspor'u 7-0 mağlup ettikleri maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

EROL KAYNAR'DAN MAÇ SONU PAYLAŞIM

Kaynar paylaşımında, “Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız!” dedik, dediğimiz gibi de yapıyoruz. Tebrikler Beşiktaşım!" ifadelerini kullandı.