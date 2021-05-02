Beşiktaş'tan “Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız!” çıkışı

Beşiktaş İletişim Danışmanı Erol Kaynar'dan ses getirecek açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2021 Pazar, 09:36
Beşiktaş'tan “Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız!” çıkışı
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Beşiktaşlı Erol Kaynar'dan çok konuşulacat bir açıklama geldi. Beşiktaş JK İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Hatayspor'u 7-0 mağlup ettikleri maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

EROL KAYNAR'DAN MAÇ SONU PAYLAŞIM

Kaynar paylaşımında, “Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız!” dedik,  dediğimiz gibi de yapıyoruz. Tebrikler Beşiktaşım!" ifadelerini kullandı. 


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