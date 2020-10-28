Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı: "Yanındayız"

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2020 Çarşamba, 22:11
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı:
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Kulübün resmi Twitter hesabından Sergen Yalçın'ın fotoğrafı kullanılarak yapılan paylaşımda "Biriz, beraberiz. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz!" ifadeleri kullanıldı.


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