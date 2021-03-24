Beşiktaş'tan UEFA'nın koşullu cezasıyla ilgili açıklama:
Son dakika... Beşiktaş Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonunun verdiği yüzde 15'lik gelir kesintisi kararıyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.
Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "CFCB Yargı Komisyonu tarafından tebliğ edilen karara göre, şirketimizin UEFA Finansal Fair Play Regülasyonu'nun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021-2022 UEFA gelirlerimizin yüzde 15'ine el konulacağını, ancak 30 Eylül 2020 itibarıyla tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağı bildirilmiştir." denildi.
Kararın henüz kesinleşmediği vurgulanan açıklamada, "Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Buna ek olarak, belirtildiği üzere karar henüz kesinleşmemiş olup, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) gitme hakkımız bulunmaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Futbol A.Ş.’den KAP’a Açıklamahttps://t.co/O3eQdGKwE7— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 24, 2021
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