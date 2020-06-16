BES’te erime sürüyor

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

Koronavirüs salgını nedeniyle gündemin arka sıralarına düşen konulardan biri olan bireysel emeklilik sisteminin (BES), “gönüllü” tarafında mart ayında başlayan erime sürüyor. Üstelik erime hükümetin “Kıdem Tazminatı Fonu” hedefi kapsamında “Tamamlayıcı Emeklilik Sitemi”ne dönüştürülmek istenen otomatik BES’te de başladı. Gerilemenin hem girişlerdeki azalışlardan hem salgın nedeniyle düşen gelirlerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

BİRİKİM ARTIYOR

- Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre, 5 Haziran itibarıyla gönüllü BES’teki net katılımcı sayısı 6 milyon 849 bin 529 kişiye geriledi. Bu sayı yılın zirvesine 20 Mart’ta 6 milyon 908 bin 824 kişi ile çıkmıştı. İki tarih arası net azalış 59 bin 295 kişi oldu. Ayrıca bu sayı 7 Eylül 2018’de 6 milyon 968 bin 208 kişiye kadar yükselmişti.

- Yine 5 Haziran itibarıyla gönüllü BES’teki fon tutarı ise 19.4 milyar liralık devlet katkısı dahil 135.4 milyar liraya yükseldi.

- 5 Haziran itibarıyla otomatik BES’te ise 5 milyon 475 bin 64 çalışan bulunuyor. Bu sayı 22 Mayıs’ta 5 milyon 477 bin 308 kişiydi. İki tarih arası net azalış 2 bin 244 kişi. Çalışanların fon tutarı ise 5 Haziran itibarıyla 9.5 milyar lirayı aştı.

- BES’teki bu erimeyi haftalık sözleşme hareketleri üzerinden izlemek de mümkün. Örneğin gönüllü BES’te, sadece 5 Haziran haftasında “giren” sözleşme 4 bin 473, “çıkan” sözleşme 9 bin 809 adet oldu. Çıkanlardaki dağılım ise 329 “cayma”, 304 “emeklilik” ve 9 bin 176 “çıkış” şeklinde oluştu.

‘ARA VERENLER’

- Ayrıca, katılımcı ya da çalışanın talebi üzerine katkı ödemesine ara verilen sözleşmeler de var. Veri açıklanan son hafta olan 5 Haziran’da bu tür talepte bulunulan sözleşme sayısı gönüllü BES’te 2 bin 824, otomatik BES’te 678 adet oldu. 31 Mayıs haftasında ise bu sayılar sırasıyla 16 bin 740 ve 1696 adetti. Ancak bitmeyen işlemler nedeniyle son açıklanan hafta verilerinin sonraki açıklama döneminde genelde yukarı yönlü revize edildiği akılda tutulmalı.