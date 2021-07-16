Beştepeler planı onaylandı: Şehrin çehresi değişecek

16 Temmuz 2021 Cuma, 02:00

Konak Belediyesi’nin Beştepeler planları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oybirliğiyle geçti. Konak’ın kentsel dönüşümde Gültepe’nin ardından ikinci büyük adımını Beştepeler’le attığına dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Konak’ta ilk önceliklerimizden biri kentsel dönüşümdü ve bunu sağlamak için çok hızlı adımlar atıyoruz.

Göreve gelir gelmez Gültepe planlarımızı 6 ay gibi kısa bir zamanda tamamlayarak hem Konak Belediye Meclisi’mizden hem de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’mizden tüm partilerimizin oybirliğiyle geçirdik. Kentimizde yaşamı daha çağdaş bir zemine taşıyacak planlarımıza verilen destek için İzmir Büyükşehir Belediyemizde ve Konak Belediyemizde emeği geçen herkese, tüm çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim.

Bu uzlaşının, bu dayanışmanın Türkiye’ye örnek olduğuna inanıyorum. Beştepeler bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu. Batur, “Öncelikle planlarımızı askıya çıkaracağız. Bölgede koordinasyon merkezimizi kurarak vatandaşlarımıza tüm bilgileri aktaracak, sorularını yanıtlayacağız.

Bu aşamada itiraz olursa elbette onları değerlendireceğiz ve ardından da parselasyon planlarını hazırlayacağız. Beştepeler planlarında da aynı Gültepe’de olduğu gibi şeffaf olacak, süreci böyle yöneteceğiz. Konak’ın eskiyen yüzünü yenilemek, gelişmesi gereken noktalardaki çalışmaları yapmak için göreve geldik. Planlarımız hayata geçtiğinde sadece Konak’ımızın değil, şehrimizin de çehresi değişecek” diye konuştu