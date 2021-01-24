24 Ocak 2021 Pazar, 13:34

Betis’i kurtardı tarihe geçti

La Liga’da dün oynanan Real Sociedad – Real Betis maçında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Betis kaptanı Joaquin, bunu başaran en yaşlı ikinci oyuncu oldu.

La Liga’nın 20. haftasında Real Sociedad, Real Betis’i Anoeta’da ağırladı. İlk yarısı golsüz biten maçta ikinci yarıda 4 gol olurken Real Betis’in kaptanı Joaquin, takımının bir puanla dönmesini sağladı ve tarihe geçti. Maçın 48. dakikasında Alexander Isak’ın golüyle 1-0 öne geçen Sociedad, 57. dakikada ilk golün sahibi Isak’ın asistinde Mikel Oyarzabal’ın attığı golle skoru 2-0’a getirdi. Karşılaşmanın son bölümüne iki farkla geride giren Betis’te Joaquin, takımının deplasmandan bir puanla dönmesini sağladı. 85. dakikada sağ kanattan yaptığı ortayı gole çeviren Sergio Canales farkı bire indirdi. Maçın uzatma dakikalarında ise Cristiano Tello’nun ceza sahasına çevirdiği topu ağlara gönderen Joaquin skoru 2-2’ye getirdi. Maçta başka gol olmazken her iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı.

Joaquin yapmış olduğu asist ve golle beş büyük lig baz alındığında bir maçta bunu yapan son 10 yıldaki en yaşlı ikinci oyuncu oldu. Bir maçta hem asist yapan hem de gol atan en yaşlı oyuncu konumunda ise Francesco Totti bulunuyor.