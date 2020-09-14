Beyaz altın destek bekliyor

14 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden beyaz altın diye nitelenen pamukta hasat başladı. Çukurova bölgesinde üretici ürünün toplarken pamuk prim desteğinin de 80 kuruş değil 1 lira 50 kuruş olması isteniyor.

Ege ve Çukurova’da yoğunlaşan yaklaşık 500 bin tonluk üretimde, Adana 200 bin tonun üzerinde bir üretimle beşinci sırada yer alıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “2018 yılında 4 lira 50 kuruş olan pamuk fiyatları gittikçe gerileyerek bugünlerde 3 lira 70, 3 lira 80 kuruş aralığında değişmekte” dedi. Pamuk prim destek fiyatlarının bir an önce açıklanmasını ve yeterli desteğin sağlanmasını istediğini kaydeden Mehmet Akın Doğan, şunları söyledi:

“Çiftçilerimiz 3 yıldır zarar ediyor. Yoksa çiftçi pamuğu inanın ki bırakacak. 2018 yılında Adana’da 455 bin dönüm ekili pamuk alanı şu an 280 bin dönüme düştü.”