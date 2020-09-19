Beyaz cüce yörüngesinde Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
Gök bilimciler, ölen bir yıldızın (beyaz cüce) yörüngesinde dönen dev bir gezegen keşfetti. Keşif, gezegenlerin yıldızları öldükten sonra da hayatta kalmayı başarabileceğine işaret ediyor.
Gök bilimciler, ölen bir yıldızın (beyaz cüce) yörüngesinde dönen dev bir gezegen keşfetti.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) basın açıklamasına göre, uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından beyaz cüce WD 1856+534'ün yörüngesinde keşfedilen Jüpiter büyüklüğündeki gezegen WD 1856 b olarak adlandırıldı.
Dünya'dan 80 ışık yılı uzaklıkta, Ejderha takımyıldızında yer alan gezegenin, soğuk yıldızının çevresindeki dönüşünü 34 saatte tamamladığı belirtildi
YAKLAŞIK 10 MİLYAR YAŞINDA
Beyaz cüce WD 1856+534'ün, üçlü bir yıldız sistemine ait ve yaklaşık 10 milyar yıl yaşında olduğu hesap edildi.
Wisconsin-Madison Üniversitesinde görevli gök bilimci Andrew Vanderburg, "WD 1856 b, cüce yıldıza bir biçimde çok yakın ve tek parça halinde kalmayı başarmış. Beyaz cücenin oluşum süreci, yakınındaki gezegenleri imha eder, sonrasında çok yakınlaşan herhangi bir şey de genellikle yıldızın muazzam çekim gücüyle parçalanır. WD 1856 b'nin bu akıbetlerden birini yaşamadan şu an bulunduğu konuma nasıl geldiğine ilişkin hala çok sayıda soru işareti var." değerlendirmesini yaptı.
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