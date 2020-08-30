Diğer gezegenlerde kaç yaşında olduğunuzu gösteren internet sitesi

30 Ağustos 2020 Pazar, 16:14

Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin her birinin Güneş etrafındaki ve kendi ekseninki tam turu birbirinden farklı sürelerde bitiyor. Bu da gezegene göre 1 yılın tamamlanma süresinde büyük farklılıklar oluşmasına sebep oluyor.

İçerisinde bulunduğumuz güneş sistemi, evrenin hatta içerisinde yer aldığımız Samanyolu Galaksisi'nin çok çok küçük bir parçası olsa bile bazı noktalarda büyük bir çeşitlilik barındırabiliyor.

Güneş sistemimizde bulunana gezegenlerin sıcaklıkları kavurucu sıcaktan dondurucu soğuğa kadar değişebiliyor. Örneğin Venüs'te sıcaklık 471 dereceye kadar çıkarken Neptün'de -201 dereceye kadar düşebiliyor. Ancak bu farklılıklar sadece ulaşılan sıcaklıklarla da kalmıyor.

Gezegenlerin farklılaştığı tek nokta sadece sıcaklıklar değil, ayrıca hareketleri de birbirinden farklı. Bu da gezegenlerde bir günün ve bir yılın çok büyük farklılıklar gösterebileceği anlamına geliyor.

KAÇ YAŞINDA OLDUĞUNUZU HESAPLAYABİLECEKSİNİZ

Exploratorium da diğer gezegenlerde kaç yaşında olduğunuzu hesaplayabileceğiniz eğlenceli bir hesap yöntemi geliştirdi. Diğer gezegenlerde kaç yaşında olduğunuzu öğrenmenin yolu ise oldukça basit. Exploratorium'un hazırladığı hesap makinesinesine doğum tarihinizi ay, gün ve yıl olarak girerek hesapla (calculate) tuşuna basacaksınız.

BİR SONRAKİ DOĞUM GÜNÜNÜZÜ DE GÖSTERİYOR

Ayrıca Exploratorium'un bu hesap makinesi sadece diğer gezegenlerdeki yaşınızı değil bir de o gezegende bir sonraki doğum gününüzü de gösteriyor. Örneğin bir kişinin 17 Ağustos 1993 tarihinde doğduğunu düşünelim. Hesaplama yaparsak Merkür'de 112,2 yaşına, Plüton'da ise 0,108 yaşına ulaşıyoruz. Ayrıca Merkür'de bir sonraki doğum günü 3 Kasım 2020'yken Plüton'da bir sonraki doğum günü 25 Mart 2242'de oluyor.

Gezegenler bir kendi etraflarında bir de Güneş'in etrafında dönüyor. Kendi etrafında tamamlanan bir tura gün, Güneş etrafında tamamlanan bir tura ise yıl diyoruz. Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin hepsinin kendi etrafında ve Güneş'in etrafındaki dönüş hızı farklılaşıyor. Örneğin Dünya, Güneş'in etrafındaki bir turunu 365 günde tamamlarken Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür sadece 88 günde tamamlıyor.

Kaynak: Webtekno