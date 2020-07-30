Mars canlı yayın: NASA'nın kızıl gezegene yolculuğu başladı
NASA'nın Mars uzay robotu Perseverance (Sebat), Atlas V roketiyle fırlatıldı ve yolculuğuna başladı. Roketin yolculuğunu canlı olarak izleyebilirsiniz.
NASA'nın Mars uzay robotu Perseverance (Sebat), Atlas V roketiyle fırlatıldı ve yolculuğuna başladı.
Roketin yolculuğunu canlı olarak NASA'nın Youtube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.
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