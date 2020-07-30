Mars canlı yayın: NASA'nın kızıl gezegene yolculuğu başladı

NASA'nın Mars uzay robotu Perseverance (Sebat), Atlas V roketiyle fırlatıldı ve yolculuğuna başladı. Roketin yolculuğunu canlı olarak izleyebilirsiniz.

BBC Türkçe
30 Temmuz 2020 Perşembe, 15:02
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NASA'nın Mars uzay robotu Perseverance (Sebat), Atlas V roketiyle fırlatıldı ve yolculuğuna başladı.

Roketin yolculuğunu canlı olarak NASA'nın Youtube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.



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