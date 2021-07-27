Beyaz eşya satışları Haziran'da düştü
TÜRKBESD verilerine göre Haziran’da beyaz eşya satışları yüzde 5’e düştü.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) 6 ana ürün için yayımladığı verilere göre Haziran’da beyaz eşya satışları yüzde 5 düştü, beyaz eşya ihracatı da yüzde 29 arttı.
İlk altı ayda beyaz eşya satışları yüzde 27, ihracatı yüzde 47 arttı.
TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer “Haziran’da azalan konut satışlarının etkisini hissettik” dedi.
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