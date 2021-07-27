Beyaz eşya satışları Haziran'da düştü

27 Temmuz 2021 Salı, 11:49

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) 6 ana ürün için yayımladığı verilere göre Haziran’da beyaz eşya satışları yüzde 5 düştü, beyaz eşya ihracatı da yüzde 29 arttı.

İlk altı ayda beyaz eşya satışları yüzde 27, ihracatı yüzde 47 arttı.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer “Haziran’da azalan konut satışlarının etkisini hissettik” dedi.