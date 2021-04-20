Beyaz eşya ürünlerine zam geliyor

20 Nisan 2021 Salı, 11:30

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, üretici fiyat endeksinin yüzde 31.2’ye çıktığını, hammadde ve emtia fiyatlarındaki artışlar ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü gidişatın da etkisiyle sektörde maliyet artışları üreticiler üzerinde zam yapma baskısı yarattığını söyledi. Dinçer, “Ürün fiyatlarına yansıyacak bu artış ileriye dönük satışları etkileyecek olsa da yakın dönem için talebi bir miktar erkene çekecektir” dedi.

TÜRKBESD, 2021 yılının 3 aylık verilerini ve sektördeki gelişmeleri düzenlediği online toplantı ile paylaştı. Dinçer yaptığı konuşmada hammaddede fiyatlarındaki korkunç artış kurdaki yükseliş nedeniyle fiyatların da artacağını o nedenle önümüzdeki kısa dönemin tüketici için de bir fırsat olacağını söyledi.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz ve Fatih Özkadı’nın katılımıyla yapılan toplantıda şu ifadeler kullanıldı:

- Yassı çelik sektörümüzün ana girdisi buradaki sorunlar ürünlerin maliyet yapısını da etkiliyor. Buradaki gümrük vergileri ve antidampig soruşturmaları beyaz eşya üretimini olumsuz etkileyecek seviyelere ulaştı. Piyasada bozulma yaşanmakta ve uygulanan vergilerle fiyatlar sürekli artıyor. Yassı çelikte uygulanan gümrük vergileri ve ilave vergiler gözden geçirilmeli.

ÇİP SORUNU DEVAM EDECEK

- Neredeyse tüm beyaz eşya sektöründe yarı iletken çiple kullanılıyor. 2021’ başından itibaren tedarik sorunlar yaşanıyor, firmalar tedarikçileriyle sorunu yönetmeye çalışıyor. Çiplerde tedarik sorunu en iyi ihtimalle bu yıl sonuna kadar devam edecek.

- 2021 yılının ilk çeyreğinde memnuniyet verici sonuçlar elde ettik. Özellikle Türkiye’deki satışlarımızda çok başarılı bir ivme söz konusu. Ocak-Mart arasında geçen yıl aynı döneme göre iç satışlarımız yüzde 40 oranında arttı. İhracatımız da aynı dönemde yüzde 26 oranında arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere 6 ana ürün grubundaki toplam satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 8 milyon 521 bin 513 adet olarak gerçekleşti.

- TÜRKBESD üyesi firmaların Mart ayındaki iç satışları geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 26, ihracatı yüzde 42, üretimi yüzde 43 oranında arttı.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer

- TÜRKBESD’e üye firmalar 2020 yılında 22 milyon adet beyaz eşya ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye beyaz eşya sektörünün küresel rekabet gücünü koruyabilmek ve ihracat seviyesini daha da yukarılara taşıyabilmek adına atılması gereken adımlar var. Paris Anlaşması’nın stratejik öncelik olarak belirlenmesi önem taşıyor. Çin başta olmak üzere ülkeler karbon nötr olma hedeflerini açıklıyor. ABD’nin Paris Anlaşması’nı tekrar gündemine aldığını, AB’nin ticaret politikalarında Paris Anlaşması’na uyumu bir ön şart olarak konumlandırdığını biliyoruz. Paris Anlaşması’nın onaylanması ülkemizin ihracat rekabetçiliğinin devamı açısından önemli olacaktır.

- Pandemi sonrası ülkemiz açısından yeni fırsatlar doğabilir. Güçlü Ar-Ge’si ve yan sanayi, nitelikli iş gücü ile ülkemizi dünya beyaz eşya üretiminin teknoloji üssü haline getirebiliriz. Derneğimiz, ülkemizde üretim yapan Arçelik, Vestel, BSH, Haier Europe, Silverline gibi küresel firmaların yanı sıra yine küresel ölçekte faaliyet gösteren Electrolux, Dyson, Miele ve Groupe SEB’in üyelikleri ile daha fazla güç kazanmıştır. En son Miele ve Groupe SEB’in katılımı ile üye sayımız 9’a çıktı.



