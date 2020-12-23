Beyaz eşyacı ilave gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verileri, kasımdaki satışlar artsa da bir önceki aya göre ivme kaybettiğini ortaya koydu.
Buna göre, beyaz eşya satışları kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Ancak ekim ayında beyaz eşya satışları yıllık yüzde 30 artmıştı. Kasımda yıllık olarak beyaz eşya üretimi ve ihracat yüzde 15 arttı.
TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, aşı konusunda sağlanan ilerleme ile birlikte 2021’in ikinci yarısından itibaren daha istikrarlı bir tablo ile karşılaşmayı umduklarını söyledi.
Son dönemde sektörün yassı çelik tedariğinde yaşamakta olan sorunların ise beyaz eşya üretimi ve ihracatını olumsuz etkileyecek seviyeye ulaştığını belirten Dinçer, şöyle konuştu: “Özellikle ihracatın çok daha önemli olduğu bir dönemde, girdi temininde yaşanan bu zorluklar maliyetleri artırmakta ve üretimi riske sokmakta. Sektörün önümüzdeki dönemde ihracat ve üretim rekabetçiliğinin olumsuz etkilenmemesi adına yassı çelik ürünlerindeki mevcut gümrük vergileri ile ilave gümrük vergilerinin kaldırılması gerekliliğine dikkat çekmek isteriz.”
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