Beyaz eşyada sert düşüş

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Büyümenin itici gücü olan sanayi üretiminin artmasında en çok payı olan sektörlerin başındaki beyaz eşyada, işler kötüleşmeye devam ediyor. Mayıs ayına ilişkin açıklanan veriler üretimin, satışların ve ihracatın sert düştüğünü ortaya koydu.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar mayısta dört ana ürün bazında yüzde 17 düşüşle 461 bin 267 adete geriledi. Aynı dönemde ihracat da yüzde 38 gerileyerek 1.08 milyon adete indi. Ocak-mayıs döneminde iç satışlar yüzde 6 düşüşle 2.25 milyon adete, ihracat ise yüzde 20 düşüşle 5.94 milyon adete gerilemiş oldu. Satışlardaki gerilemeye paralel beyaz eşya üretimi de mayıs ayında yüzde 44, ocak-mayıs’ta da yüzde 25 geriledi.

UMUT DÜĞÜNDE

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer yaptığı değerlendirmede, “Haziran ayında başlayan normalleşme süreci, konut satışlarındaki artış ve düğün sezonunun etkisi ile satışlarımızın yeniden toparlanma eğilimine geçmesini öngörüyoruz. Sektörümüzün ÖTV sıfırlanması uygulaması ve Ar-ge teşvikleri ile krizin etkilerini daha hızlı şekilde atlatabileceğine ve uluslararası rekabet gücünü koruyabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, sektördeki üretim büyümesi son üç yılda durmuş, 2019’da yüzde 2 gerileme yaşanmıştı. Bu gelişme, sektör olarak tüm dünyada yaşananlara paralel olmakla birlikte, ağırlıklı olarak iç piyasada yaşanan talep daralmasıyla ortaya çıkmıştı. l Ekonomi Servisi