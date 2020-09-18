Beyaz Köşk’ün Beltur’a verilmesine AKP’den ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde önceki gün Sarıyer Emirgan Parkı içerisinde bulunan Beyaz Köşk’ün İBB’nin şirketi Beltur’a verilmesi, AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.
Teklifin görüşülmesi sırasında söz alan CHP’li Meclis üyesi Melendiz Dalyan İzgi, “Teklif reddedildi, neden, gerekçe ne? Gerekçe, AKP’nin canı istemedi. Bizi değil halkı cezalandırıyorsunuz” dedi. AKP’li Meclis üyesi Muhammet Kaynar da özetle “İBB, Beltur’a devredilen yerlerle ilgili hukuka aykırı davranıyor. Ayrıca burası belediye başkanının özel yeri olarak kullanılıyor” dedi.
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “Beltur’a tahsis edildiği zaman vatandaşlarımız yararlanacak. Bizim derdimiz burayı halka açmak” dedi. Ayrıca meclise gelen başka bir teklifte kamuoyunda tartışmalara neden olan Büyükçekmece’deki Albatros Parkı olarak anılan “ticaret+konut+turizm” alanında kalan arazinin park alanı yapılması istendi. CHP’li Meclis üyeleri, alanın eskiden beri imarlı olduğuna dikkat çekerek teklifin geri çekilmesini istedi. Teklif, AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
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