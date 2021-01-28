Beyaz Saray Sözcüsü’nden Covid-19'un ortaya çıkışıyla ilgili araştırma açıklaması
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Çin'deki bazı kaynaklardan yanlış bilgiler yayıldığını gördük ve bu durum bizim için endişe kaynağıdır. Covid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine bir araştırma yapmak zorundayız" dedi.
Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Psaki, Biden yönetiminin Çin'le ilgili politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Biden yönetiminin Covid-19 salgının ortaya çıktığı yer olan Çin'e ilişkin nasıl bir soruşturma yürüteceğinin sorulması üzerine Psaki, "Çin'deki bazı kaynaklardan yanlış bilgiler yayıldığını gördük ve bu durum bizim için endişe kaynağıdır. Covid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine bir araştırma yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
ULUSLARARASI SORUŞTURMALAR SAĞLAM OLMALI
Covid-19'un ortaya çıkışına ilişkin uluslararası soruşturmaları da desteklediklerini belirten Psaki, "Uluslararası soruşturmalar sağlam ve net olmalıdır" diye konuştu.
Psaki, ABD'nin de kendi istihbaratına dayanarak bazı bilgiler elde edeceğini, bu soruşturmalarda müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in dün Senatonun onayını aldıktan sonra yemin ederek görevine başladığını belirten Psaki, Blinken'in önceliklerinden birinin de Çin'de sahada çalışan ABD'li yetkililer olduğunu kaydetti.
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