Beyaz Saray’dan açıklama: Biden-Erdoğan görüşmesi için tarih verildi
Beyaz Saray, ABD Başkan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi için tarih verdi.
Beyaz Saray'dan Biden-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Biden ile Erdoğan'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesi'ndeki temasları kapsamında bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele alacağı belirtildi.
Biden, 10 Haziran'da İngiltere'de G7 zirvesine katılarak burada Başbakan Boris Johnson ile görüşecek. 13 Haziran'da ise Biden ve eşi Jill Biden'ın, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le de Windsor Şatosu'nda bir araya gelmesi bekleniyor.
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