Beyaz Saray'dan UFO açıklaması: 'Ciddiye alıyoruz'
Son dönemde sızan görüntüler ile gündemde olan UFO'lar ile ilgili bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir muhabirin son dönemde ABD hava sahasında UFO görüldüğüne ilişkin hazırlanan istihbarat raporuna işaret etmesi üzerine Psaki, "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz" yorumunda bulundu.
Psaki, söz konusu istihbarat raporunu da ciddiye aldıklarını ve raporu beklediklerini kaydetti.
OBAMA’DAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında eski Başkan Obama da konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.
Obama, hükümetin açıklayamayacağı UFO gözlemleri olduğunu doğrulamış ve 'Tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz' demişti.
Obama'ya 51. Bölge ve orada uzaylı varlıklarının saklandığı yönündeki iddialar da sorulmuş eski başkan uzaylıların ve uzay gemilerinin gizli bir deposu olduğuna dair uzun süredir devam eden söylentileri şaka yollu bir şekilde reddetmişti.
-Sputnik
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