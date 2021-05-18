ABD'li pilotlardan 'UFO' itirafı
Eski ABD pilotları, ABD'de katıldıkları bir televizyon programında 2004 yılında 'UFO' gördüklerini ve bu tecrübenin 'tanımlayamadıkları için çok rahatsız edici olduğunu' söyledi.
Eski ABD pilotları Yarbay Dave Fravor ve Teğmen Alex Dietrich, 2004 yılındaki bir görev uçuşu sırasında 'sınıflandıramadıkları' cisimler gördüklerini söyledi.
CBS'te yayınlanan '60 Minutes' programında konuşan Dietrich, "Tanımlanamıyordu ve bu yüzden bizi çok rahatsız ediyordu, çünkü böyle bir şey beklemiyorduk. Onu sınıflandıramadık" dedi.
Sputnik'in aktardığına göre, aynı zamanda, USS Princeton adlı eğitim ekibinin bir parçası olan gemi, ufukta 80.000 fite inen 'çok sayıda anormal hava aracı' tespit etti. Yarbay Dave Fravor ve Teğmen Komutan Alex Dietrich, 2004 yılında görev sırasında UFO gördüklerini öne sürdü.
Eski bir F/A-18F pilotu olan Dietrich ayrıca, o gün gördükleri nesne ile ilgili bugüne kadar kamuoyuna bilgilendirme yapılmadığını söyledi.
İlgili Haberler
- ABD'de uzaylı anketi: Katılımcıların yüzde 73'ü, UFO konusunda Washington'a inanmıyor
- Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden UFO itirafı
- ABD'li pilot 'UFO teması' rapor etti: "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama..."
- CIA duyurdu: UFO belgeleri indirilmeye hazır
- Pentagon'un UFO raporu sızdı: Savaş pilotunun çektiği fotoğraf ortaya çıktı
Video Haberler
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
- Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
- Yavru ayıları kayda alıp sohbet etti
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- İmamoğlu’ndan 'dezenfektan ihalesi' açıklaması
- Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan ayrılıkla ilgili flaş açıklama
- CHP'li belediye başkanı yaşamını yitirdi