Beyaz TV sunucusu intihar eden yurttaşları hedef aldı
Melih Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de program yapan Tahir Sarıkaya, ekonomik nedenlerle yaşamına son veren yurttaşları hedef alarak, tepki çeken ifadeler kullandı.
Görevinden istifa ettirilen ve hakkında belediyeyi zarara uğratmaktan davalar açılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de tepki çeken açıklamalar yaşandı.
Uyan Türkiye'm isimli sabah programını sunan Tahir Sarıkaya, intihar eden yurttaşlara ilişkin tepki çeken ifadeler sarf etti. Ekonomik kriz ve geçimsizlik nedeniyle yaşamına son veren yurttaşları hedef alan Sarıkaya, " 'İntihar ediyorum, suçlu Erdoğan.' Sen kumar oyna, sen her şeyi yap ondan sonra 'zor durumdayım.'Bitcoin oyna, zor durumdayım, battım, oh... Bütün suçlu Erdoğan" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- İSİG Meclisi’nin raporuna göre son 8 yılda 502 işçi intihara sürüklendi
- Acun Ilıcalı iş vermediği için intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Ceyda Ersoy'dan ilk açıklama
- "İntihar girişimin başarılı olmalıydı" sözü üzerine futbolu bıraktı
- Kredi borçları nedeniyle intihar eden çiftçi meclis gündeminde
- Eski NFL oyuncusu Phillip Adams 5 kişiyi öldürüp intihar etti
Video Haberler
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Yol ortasındaki silahlı çatışma anı kamerada
- Kısıtlamayı delen gençler rahatlıklarıyla pes dedirtti
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'dan, Sedat Peker'e 'sus' mesajı!
- RTÜK trans oyuncunun katıldığı programı kapattırdı
- Erdoğan'ın sözlerine büyük tepki
- Altun'a tepki: Erdoğan niye Marmaris'te tatil yapıyor?
- Ünlü hukukçu, Ağar’ın nasıl ‘aklandığını’ açıkladı
- Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
- Bu kez intihar eden yurttaşları hedef aldılar
- Soylu büyük tehdit altında
- NBA yıldızı Bogdanovic'ten Fenerbahçe'ye mesaj
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı