Beyaz TV sunucusu intihar eden yurttaşları hedef aldı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:13

Görevinden istifa ettirilen ve hakkında belediyeyi zarara uğratmaktan davalar açılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de tepki çeken açıklamalar yaşandı.

Uyan Türkiye'm isimli sabah programını sunan Tahir Sarıkaya, intihar eden yurttaşlara ilişkin tepki çeken ifadeler sarf etti. Ekonomik kriz ve geçimsizlik nedeniyle yaşamına son veren yurttaşları hedef alan Sarıkaya, " 'İntihar ediyorum, suçlu Erdoğan.' Sen kumar oyna, sen her şeyi yap ondan sonra 'zor durumdayım.'Bitcoin oyna, zor durumdayım, battım, oh... Bütün suçlu Erdoğan" ifadelerini kullandı.