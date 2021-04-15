Kredi borçları nedeniyle intihar eden çiftçi meclis gündeminde
TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, “Çiftçinin depolarında kalan patates soğanın önünde utanıp yüzü kızarması gerekenler şov yapma peşinde. Hadi oradan! Eğer siz de utanma olsa Torbalı’da tarımsal kredi borçları yüzünden intihar eden Basri Yıldırım’ın üç çocuğundan gider af dilersiniz” dedi.
CHP’li Gökçel çiftçilerin Tarım Kredi borçları ile ilgili olarak TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
İktidarın tarım ve gıda politikalarını eleştiren Gökçel, şunları söyledi:
"ÇİFTÇİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ'NİN TEFECİ GİBİ DAVRANMASINDAN BIKTI"
“Çiftçinin hali ortadayken ona ‘Yüzde 18 ile borcunu yapılandırıyorum’ demek. Ya bu ülkenin cefakar çiftçisiyle alay etmek ya da ülkenin gerçeklerinden korktuklarının bir resmidir. Çiftçinin gübresi borçla, tohumu, fidesi borçla, suyu borçla, çiftçi hangi borcunu ödeyecek. Sadece Tarım Kredi Kooperatifi’ne çiftçimizin borcu 9 milyar 200 bin lira… 21 bin çiftçinin toplamda 930 milyon lira borcu Tarım Kredi Kooperatifi tarafından takipte. İktidar toplam borcun yaklaşık yüzde 10’unu yüzde 18 faizle yapılandıracağım diyor. Eğer buna yapılandırma denirse. Çiftçi yanıyor, kan ağlıyor. AKP’nin umurunda olmuyor. Çiftçi kendi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifi’nin tefeci gibi davranmasından bıktı, usandı.
“ŞOV PEŞİNDELER”
Çiftçinin depolarında kalan patates soğanın önünde utanıp yüzü kızarması gerekenler şov yapma peşinde. Çiftçi ürününü satamazken siz kalkacaksınız takibe giren borcunu yüzde 18 yapılandıracaksınız. Hadi oradan derler adama. Hadi oradan. Eğer siz de utanma olsa Torbalı’da (İzmir’in ilçesi) tarımsal kredi borçları yüzünden intihar eden Basri Yıldırım’ın üç çocuğundan gider af dilersiniz."
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