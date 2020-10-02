‘Beyaz Vagon kurtulsun’ kampanyası
Alsancak Gar önünde 13 yıldır sergilenen, öğrencilerin ve yurttaşların gezdiği “Beyaz Vagon”un, TCDD tarafından kaldırılmasına tepkiler devam ediyor.
CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı, “Beyaz Vagon”un Karşıyaka’da müze haline getirilmesi için imza kampanyası başlattı. İlçe başkanlığı önünde “Milli Değerlere Sahip Çıkmayan, Geleceğine Sahip Çıkamaz” sloganıyla imza kampanyası başlatan İlçe Başkanı M. Serdar Koç, herkesin kampanyaya destek olmasını istedi. Başkan Koç, “Tarihi değerimiz olan Beyaz Vagon’a talibiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün nice anılar biriktirdiği Beyaz Vagon’un her türlü bakımının yapılacağını, bu tarihi ve anlamlı görevin en içten duygularla en iyi şekilde yerine getirileceğini tüm İzmirlilere bildiriyoruz. Hedefimiz başlangıçta iki bin imza. Amacımız vagonu cam fanus içine alıp önüne bir ekran koyarak, vagonun önemini anlatan yazılı ve görsel içerikleri halkımıza sunmak ve korunaklı bir açık hava müzesi haline getirmek. İzmirlileri, açacağımız standa destek vermeye çağırıyorum. Bugüne kadar değerlerine sahip çıkan kentimiz bundan sonra da çıkmaya devam edecektir, tüm kalbim ile inanıyorum” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
- Böcek'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama
Video Haberler
- Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!
- Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
- Genç doktoru öldüresiye dövdüler
- Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
- Koronavirüs taşıyan kadın entübe sırasında doğum yaptı
- Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
- Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
- Kadıköy'de can pazarı!
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
- Böcek'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama