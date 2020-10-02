‘Beyaz Vagon kurtulsun’ kampanyası

02 Ekim 2020 Cuma, 08:31

CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı, “Beyaz Vagon”un Karşıyaka’da müze haline getirilmesi için imza kampanyası başlattı. İlçe başkanlığı önünde “Milli Değerlere Sahip Çıkmayan, Geleceğine Sahip Çıkamaz” sloganıyla imza kampanyası başlatan İlçe Başkanı M. Serdar Koç, herkesin kampanyaya destek olmasını istedi. Başkan Koç, “Tarihi değerimiz olan Beyaz Vagon’a talibiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün nice anılar biriktirdiği Beyaz Vagon’un her türlü bakımının yapılacağını, bu tarihi ve anlamlı görevin en içten duygularla en iyi şekilde yerine getirileceğini tüm İzmirlilere bildiriyoruz. Hedefimiz başlangıçta iki bin imza. Amacımız vagonu cam fanus içine alıp önüne bir ekran koyarak, vagonun önemini anlatan yazılı ve görsel içerikleri halkımıza sunmak ve korunaklı bir açık hava müzesi haline getirmek. İzmirlileri, açacağımız standa destek vermeye çağırıyorum. Bugüne kadar değerlerine sahip çıkan kentimiz bundan sonra da çıkmaya devam edecektir, tüm kalbim ile inanıyorum” dedi.