Beyazıt Öztürk, Beyaz Show için tarih verdi!
Uzun yıllar ekranlarda Beyaz Show isimli programın sunuculuğunu yapan Beyazıt Öztürk, ekranlara geri döneceğini duyurdu. Peki Beyaz Show ne zaman başlayacak?
Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, önceki Bebek'te görüntülendi. Kanal D ekranlarında Aralık 1996'dan Mayıs 2018'e kadar Beyaz Show'u sunan Öztürk, yeni sezon bombasını da patlattı.
BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uçankuş'a açıklamalarda bulunan Öztürk, Beyaz Show'un özlendiğini dile getirerek, "Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah" dedi.
"BİR ŞEYLER YAPARKEN EN İYİSİNİ YAPMAK LAZIM"
Öztürk daha önce yaptığı bir açıklamada "Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak" diye konuşmuştu.
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