Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

15 Kasım 2020 Pazar, 12:45





SON DAYAĞINI CEP TELEFONU İLE KAYDA ALDIRDI

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.’nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edildi.

Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığı öne sürülürken, her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi, son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı.

Görüntüyü çeken çocuk, o görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası, iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı. Olayın ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye getirildi.

Enes Y.’yi darp ettiği iddia edilen Yücel B. ile o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden iş yeri sahibinin oğlu, götürüldükleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.