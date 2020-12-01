Beyin anevrizması ölümcül olabilir
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, ülkemizde her 100 kişiden 5’inde görülen anevrizmanın belirtilerini açıkladı.
Anevrizma; beyinde genellikle büyük atardamarların dallanma noktalarında yerleşen, ince ve zayıf duvarlı baloncuklar olarak tanımlanıyor. Vücudun diğer atardamarlarında da oluşmalarına rağmen, çoğunlukla beyin damarlarında gelişiyorlar.
Ülkemizde her 100 kişiden 5’inde görülen anevrizmanın en tehlikeli komplikasyonu ise beyin kanamasına yol açması. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, hastanın hayatını ve hayat kalitesini belirleyen en önemli unsurun zamanla yarışmak olduğuna dikkat çekerek “Anevrizma patlamadan önce, kanı hafif sızdırdığında yaygın baş ağrısı, bulantı, dalgınlık ve ışığa karşı hassasiyet yapabiliyor. Bu yakınmalarda zaman kaybetmeden hekime başvurmak önemli” dedi.
“Anevrizmanın en önemli bulgusu maalesef beyin kanamasıdır” uyarısında bulunan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “En korkulan komplikasyonu ise 2. beyin kanamasının gelişmesi. “Prof. Çavuşoğlu, şu belirtilere de dikkat çekti:
Baş ağrısı: Ani ve çok şiddetli oluyor. Hasta bu durumu “Hayatımda hissettiğim en şiddetli ağrıydı” şeklinde tarif ediyor.
Bulantı / kusma: Kanamadan hemen sonra başlıyor ve defalarca tekrarlayabiliyor.
Bilinç kaybı: Kanamanın ardından meydana gelen bilinç kaybı birkaç dakika ya da birkaç saat sürebiliyor.
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