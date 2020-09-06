Beyin ölümü gerçekleşen yaşlı kadının organları 3 hastaya nakledilecek
Sivas'ta beyin ölümü gerçekleşen yaşlı kadının organları 3 hastaya nakledilecek
Sivas'ta, trafik kazasında ağır yaralanan ve ailesinin isminin açıklanmasını istemediği 70 yaşındaki kadının kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.
Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu aile, yaşlı kadının organlarını bağışlama kararı aldı.
Yaşlı kadının organları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 2 ay önce açılan Organ Nakil Merkezi Mesul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Koç, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Gömeç ve Erzurum Atatürk Üniversitesinden gelen ekibin katıldığı 3 saat süren operasyonla alındı.
Organlardan karaciğer Erzurum'da, böbreklerden biri İstanbul'da, diğeri ise Sivas’taki hastalara nakledilecek.
Video Haberler
- CHP'li isimden Atatürk tepkisi! Alkış toplayan konuşma
- Susamam'ın yıl dönümünde paylaştı: Üzgünüm...
- Korku dolu anlar! Cep telefonu ile görüntüledi
- KPSS’ye geç kalınca kapıyı yumrukladı
- Rus yapımı roket askerin omzunda patladı
- KPSS Sınavı'na geç kalan adaylar kapıda kaldı
- Normalleşme anlaşması şaşkınlığı kamerada
- Minibüs şoförünün polisten kaçma anı kamerada
- İlk defa karşılaştılar! Tam 3 bin yıllık
- Sapık şeyhten cennet vaadi! Dikkat çeken FETÖ detayı