Beyin tümörü nedir, belirtileri nelerdir?
Yüzyılın salgın hastalığı Covid-19 pandemisi sürecinde hastaneye gitme çekincesi birçok hastalıkta olduğu gibi, beyin tümöründe de erken tanı ve tedavi imkanını engelliyor. Oysa beyin tümöründe bazı sinyaller, erken teşhiste kritik önem taşıyor.
Beyin hücrelerinin yenilenmesi sırasında kopyalamada meydana gelen anormal hücrelerin büyümesi ve bir kitle haline gelmesi olarak adlandırılan beyin tümörü; yeni doğanlardan ileri yaştaki kişilere kadar her yaşta görülebiliyor ve kafatası içinde basınca neden oluyor.
Beyinde üç çeşit hastalık grubu olduğunu söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı; “Bunlar acil, ötelenemeyen ve ötelenebilen hastalıklardır. Beyin tümörleri acil ya da ötelenemeyen grup içerisinde yer alır. Dolayısıyla pandemi döneminde gerekli koruyucu önlemler alınarak hastalarımızı ötelemeden tedavi etmemiz gerekmektedir” diyor.
İşte beyin tümörünün 6 erken belirtisi...
Konuşma bozukluğu
Tümörün konuşma merkezleri ile olan ilişkisi dolayısıyla kişide konuşma bozukluğu meydana gelebilir. Kelimeleri seçmede, dillendirmede ve peş peşe kelimeleri ifade etmede zorluk olabilir ya da söylenenleri anlama bakımından zorlanabilir. Bu durumlar olup geçebilir. Bir kere dahi olması -düzelmiş olsa bile- nörolojik muayeneyi gerektirir.
Kol ve bacakta güçsüzlük
Vücudun bir tarafında kol ve bacak beraber ya da ayrı ayrı olarak uyuşma veya güç kaybı önemli bir bulgudur. Geçici ya da devamlılık gösteriyor olmasının önemi yoktur. Bu durum sadece parmaklarında dahi olabilir. Önemli bir bulgudur. Nörolojik muayene gerektirir.
Görme bozukluğu
Tümör görme sinirleri ya da görmenin beyin içindeki yolu üzerinde, merkezinde bası meydana getirdiğinde farklı şekilde görme bozukluğu olur. Bunlar tek gözde ya da her iki gözde meydana gelir. Görmenin giderek azalması kaybolmaya yüz tutması, kişinin baktığında dış yan tarafları göremiyor olması ya da geçici olup düzelen tekrarlayıcı görme kayıpları önemlidir. Özellikle göz hekimi muayenesi ve sonrasında nörolojik muayene gerektirir.
Hormonal bozukluklar
Beyin tümörü belirtilerinden biri de hormonal bozukluklar ve buna bağlı klinik semptomlardır. Örneğin; erken ergenlik, el ve ayaklarda normal dışı büyüme, adet düzensizlikleri, vücutta aşırı derece de kıllanma, troit hormonal bozuklukları, ciltte kontrol edilemeyen kızarıklıklar, döküntüler, kilo alma eğilimi ve vücudun yağ dokusunda kontrolsüz artışlar önemlidir.
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