Beykoz Belediyesi'nin denetim raporunda 30 milyonluk kamu zararı ortaya çıktı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

İlçe belediyesinin CHP'li Meclis üyesi Cemal Sataloğlu 2020 denetim raporuna koyduğu şerh kapsamında ilçe belediyesinin bir inşaat projesindeki kamu zararını ortaya koydu. Sataloğlu'nun verdiği bilgilere göre süreç şöyle gerçekleşti: 3 bin 802 metrekarelik bir arazi için belediye, SAB İnşaat Yatırım şirketi’yle 20 Mayıs 2010’da kat karşılığı sözleşmesi imzaladı. Tapu tahsis belgesi olan yurttaşlar araziden çıkarıldı. 2011’de ruhsat verildi. Yurttaşların ilçe belediyesine karşı açtığı davada İstanbul 3. İdaresi Mahkemesi inşaat sözleşmesini iptal etti ancak inşaat büyük oranda tamamlanmıştı. Bunun üzerine belediyenin arazi tapusu iptal oldu ve arazi maliye hazinesi adına tescil edildi. Ardından ilçe belediyesi araziyi 50 milyon TL bedelle Hazine’den geri aldı. Bu kez inşaat firması ilçe belediyesine dava açtı. Bu sırada iptal sözleşmede yer alan protokol gereği taşınmaz üzerindeki binanın zemin katında bulunan toplam 5 bölüm inşaat firması adına tescil edildi.

Sataloğlu bu sürece ilişkin projenin çatı katının da şirket ile yüzde 50 yüzde 50 paylaşıldığına dikkat çekerek, “Şirket eksik imalatlar yaptı. Buna ilişkin müteahhit firmanın 1.bodrum kattaki kiradan alacağı olan aylık 20 bin 906 lira 230 ay boyunca müteahhide ödenmeyecek, karşılığında ise idare 4 milyon 790 bin 163 TL tutarında tadilat maliyetini karşılayacaktı. Yani belediye bu tutarı yaklaşık 20 yılda geri alacak. Üstelik yaklaşık 5 milyon çıkmış oldu. Külliyen zarar etti” dedi. Sataoğlu belediyenin bu projeden 29 milyon 369 bin 448,60 lira zarar ettiğini de vurgulayarak, “Müteahhit firmanın idare aleyhine açtığı dava kaybedilecekmiş gibi hareket edilmiştir. Müteahhit firmanın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğini ihmal edip eksik imalat yaptığı husus için müteahhide ayrı bir yaptırım yapılmadan protokol yapılmıştır. Aynı müteahhit idareye dava açmış, fakat 20 Aralık 2019 tarihinde protokol yapmak için idareye başvurmuştur. Davayı bir tehdit unsuru olarak kullanmıştır. Taşınmaz için yüksek bir maliyete katlanılmasının yanı sıra idare ayrıca müteahhidin eksik imalat yaptığı bölümleri tamamlamak için yüksek bir maliyete katlanılmıştır. Kamu zararı oluştu” diye konuştu.

TURHAN İLE BULUŞMA

SAB yatırım şirketinin ortakları arasında yer alan Bayram Albayrak’ın Yeni Dünya Vakfı’nın düzenlediği Ayasofya buluşmalarının 5.’sine katılması ve dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir araya gelmesi ise dikkat çekti.