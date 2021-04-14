O şirket AKP'li belediyeden ihaleleri kaptı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 14:52

Kağıthane Belediyesi’nin, “2021 Yılı Basın Yayın Tanıtım Hizmet Alımı İşi” adı altında açtığı ihaleyi, ihaleye tek geçerli teklif veren “Yedi Fark Tanıtım Organizasyon Bilişim Turizm Danışmanlık İnşaat San. Tic. Ltd.” şirketi aldı.

Cihat Adıgüzel ve Üsame Kaya ortaklığına ait olan şirket ihaleyi, bir milyon 588 bin 500 TL’ye üstlendi. 2015 yılında kurulan, bir milyon TL sermayeli şirkette ortaklar eşit paya sahip.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan kurulduktan 3 ay sonra ilk ihalesini alan söz konusu firma, 5 yıl içinde çeşitli kurumlardan, ulaşılabilen bilgilere göre toplam 35 ihale aldı. İhalelerin toplam bedeli 29 milyon 616 bin 602 TL’ye ulaştı.

Firma Sultangazi Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Kağıthane Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İSKİ (seçimden önce), İBB ve Kültür A.Ş.(seçimden önce), Küçükçekmece Belediyesi (seçimden önce), Pamukkale Belediyesi olmak üzere bir çok kurumdan birden fazla ihale aldı. Hizmet alımı şeklinde düzenlenen ihalelerin pek çoğu “Pazarlık” usulüne göre yapıldı. Yine pek çok ihaleye Yedi Fark firması tek başına katıldı.

FİRMAYA “ANLAMLI ÖDÜL”

Odatv'nin haberine göre, AKP’li belediyelerden 5 yılda 35 ihale alan firmaya geçen yıl, İlim Yayma Vakfı teşekkür ödülü verdi. Firmanın ortaklarından Cihat Adıgüzel, teşekkür ödülünü, Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanvekili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın elinden aldı. “Konyalı Cihat Adıgüzel’e anlamlı ödül” başlığı ile yerel basında yer alan haberde özetle şöyle denilmişti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ve İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen ödül töreninde İlim Yayma Vakfı’na vermiş olduğu desteklerden dolayı Konya’nın ulusaldaki gururu, son yerel seçimler dahil bir çok adayın seçim çalışmalarını yürüten, yaptığı önemli işlerle kamu ve özel sektörde büyük referanslara imza atan Yedifark Organizasyon da ödüllendirildi. Yedifark Organizasyon adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Adıgüzel, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan’ın elinden aldı.”

İlim Yayma Vakfı’nın verdiği ödül plaketinde ise özetle şunlar ifade edilmişti:

“Ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan bilimsel çalışmaların ve araştırmaların ilk defa teşvik edildiği İlim Yayma Ödülleri sürecine vermiş olduğunuz destek ve gayretinizden dolayı teşekkür ederiz.”