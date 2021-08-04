SON DAKİKA | Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Son dakika gelişmesi... Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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