SON DAKİKA | Beykoz'da ormanlık alanda yangın

Son dakika gelişmesi... Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:26
SON DAKİKA | Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Abone Ol google-news

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler