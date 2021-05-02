Beykoz'da trafikte yol verme kavgası; önce tekme sonra yangın söndürme tüpüyle saldırdı

Beykoz'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
02 Mayıs 2021 Pazar, 11:39
Beykoz'da trafikte yol verme kavgası; önce tekme sonra yangın söndürme tüpüyle saldırdı
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Olay, önceki gün Beykoz Yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından lüks otomobilden inen sürücü, kamyonet sürücüsüne tekme ile saldırdı.

Tekme salladığı kamyonetin aynasını kıran sürücü, ardından otomobilinin bagajından aldığı yangın söndürme tüpüyle saldırısını sürdürdü.

Otomobilin sürücüsü, yangın söndürme tüpünü kamyonet sürücüsünün üzerine boşalttı. Araçlarını yolun ortasında durdurdukları için bir anda arkalarından trafik yoğunluğu oluştu.

Diğer sürücülerin araçlarından inip müdahale etmesinin ardından kavga sona erdi.


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