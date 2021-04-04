Beykoz'da tüfekle havaya ateş eden maganda serbest bırakıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykoz’da düğün konvoyu sırasında tüfekle havaya ateş açan şüpheli A.Y’yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan A.Y savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Nisan’da Beykoz, İshak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Viyadüğünde düğün konvoyu yapan bir grubun konvoy sırasında hava ateş etmesi üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler ateş edenin A.Y isimli şüpheli olduğunu tespit etti. A.Y, aynı gün av tüfeğiyle beraber yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, ifadesinin arından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Olay, Beykoz İshaklı köyü yolu üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelmişti. Araçların kornalarına basarak ilerleyen ve yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki araçların birinden inen şahıs, elindeki pompalı tüfekle havaya birkaç el ateş açmıştı. Diğer araç sürücülerinin de canını tehlikeye atan şahıs sonrasında elindeki tüfeği konvoyda bulunan başka bir kişiye verip aracına binmişti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansımış, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
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