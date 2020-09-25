Beylikdüzü Belediyesi'nden uzaktan eğitim seferberliği

25 Eylül 2020 Cuma, 13:41

Beylikdüzü Belediyesi tüm Türkiye'yi kapsayacak bir uzaktan eğitim hareketi başlattı. Dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle binlerce kişi dünya çapında eğitim ve istihdam imkanı bulacak.

Beylikdüzü Belediyesi'nin aldığı online eğitim kurs hibesi sayesinde, dünyanın en saygın üniversite ve şirketlerinin verdiği, değeri 10 milyon dolar olan 3 bin 800 farklı kursa Türkiye'den tam 50 bin kişi ücretsiz erişim sağlayacak. Kurs sonunda öğrencilerin özgeçmişleri 2 bin 400 uluslararası firmayla paylaşılacak. Kayıtlar www.courserabeylikduzu.org web sitesi üzerinden gerçekleşirken Türkiye'nin dört bir yanından kayıt olan öğrenciler Harvard, Yale, Cambridge, Stanford ve Duke gibi dünyanın prestijli üniversitelerinden eğitim alabilecek.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da kursa ilişkin yaptığı açıklamada, "Salgını bir eğitim fırsatına çevirerek, Beylikdüzü’nden tüm Türkiye'yi kapsayan bir uzaktan eğitim hareketi başlatıyoruz. Dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera, ilk kez bir belediye ile yapıyor. Öğrenciler bölümlerine, çalışanlar ise mesleklerine veya ilgi duydukları alanlara dair eğitim alabilecekler. Bu salgın, çevrimiçi eğitimin önemini ortaya koyarken, meslek sahibi olmak veya becerilerini geliştirmek isteyen insanlarımıza nitelikli eğitim imkanı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aydınlık yarınların inşası için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.