Beylikdüzü Belediyesi'nden uzaktan eğitim seferberliği
Beylikdüzü Belediyesi tüm Türkiye'yi kapsayacak bir uzaktan eğitim hareketi başlattı. Dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle binlerce kişi dünya çapında eğitim ve istihdam imkanı bulacak.
Beylikdüzü Belediyesi tüm Türkiye'yi kapsayacak bir uzaktan eğitim hareketi başlattı. Dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle binlerce kişi dünya çapında eğitim ve istihdam imkanı bulacak.
Beylikdüzü Belediyesi'nin aldığı online eğitim kurs hibesi sayesinde, dünyanın en saygın üniversite ve şirketlerinin verdiği, değeri 10 milyon dolar olan 3 bin 800 farklı kursa Türkiye'den tam 50 bin kişi ücretsiz erişim sağlayacak. Kurs sonunda öğrencilerin özgeçmişleri 2 bin 400 uluslararası firmayla paylaşılacak. Kayıtlar www.courserabeylikduzu.org web sitesi üzerinden gerçekleşirken Türkiye'nin dört bir yanından kayıt olan öğrenciler Harvard, Yale, Cambridge, Stanford ve Duke gibi dünyanın prestijli üniversitelerinden eğitim alabilecek.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da kursa ilişkin yaptığı açıklamada, "Salgını bir eğitim fırsatına çevirerek, Beylikdüzü’nden tüm Türkiye'yi kapsayan bir uzaktan eğitim hareketi başlatıyoruz. Dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera, ilk kez bir belediye ile yapıyor. Öğrenciler bölümlerine, çalışanlar ise mesleklerine veya ilgi duydukları alanlara dair eğitim alabilecekler. Bu salgın, çevrimiçi eğitimin önemini ortaya koyarken, meslek sahibi olmak veya becerilerini geliştirmek isteyen insanlarımıza nitelikli eğitim imkanı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aydınlık yarınların inşası için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı