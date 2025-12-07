Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nuri Alço'dan ‘Yılmaz Güney’ ve ‘Kemal Sunal’ pişmanlığı

7.12.2025 18:58:00
Haber Merkezi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, “İçinde ukde kalan, birlikte oynayamadığın bir oyuncu var mı?” sorusuna yanıt verdi.

Şarkıcı Serkan Kaya’yı dinlemeye gelen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, Kaya’nın sahneden uzattığı mikrofon karşısında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Kaya’nın “İçinde ukde kalan, birlikte oynayamadığın bir oyuncu var mı?” sorusuna Alço, “350 yakın filmde rol aldım. Ama Yılmaz Güney’le proje yapacaktım ama cezaevine girdi… Bir de Kemal Sunal. İkisiyle de çok çalışmak isterdim” yanıtını verdi.

 

Serkan Kaya, bu sözlerin ardından Alço’nun sanat camiasındaki vefasına dikkat çekerek “Bazı cenazelerde 1–2 kişi olur ama her defasında orada Nuri Alço’yu görürsünüz. Çok vefalı, dürüst ve iyi bir adam… O yüce bir ruhtur” diyerek ünlü ismi alkışlattı.

