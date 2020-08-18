Beyoğlu Belediyesi’nin Talimhane Sahnesi’nde İDOB gösterileri

18 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi’nin işbirliği ile Talimhane Sahnesi’nde gerçekleşecek etkinlikler kapsamında 29 Ağustos’ta Napoliten Konseri , 12 Eylül’de Kahramanlık Türküleri, 26 Eylül’de Oda Müziği Konseri gerçekleştirilecek. Gösteriler 15 Ağustos’ta Modern Dans Kolaj programı ile başladı. İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan da gösteri öncesi Taksim’i ve Taksim seyircisini özlemiştik, buluştuğumuz için mutluyuz” dedi. Talimhane Sahnesi’nin açılışına Türkiye’nin kültür ve sanata en çok yer veren gazetesi Cumhuriyet ise çağrılı değildi.