Beyoğlu'nda 4 bin 200 çocuğa ücretsiz bayram giysisi

28 Temmuz 2020 Salı, 16:44

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde kurulan Sosyal Market'in yoksul ailelerin umudu olmaya devam ettiği belirtildi. İlçede yaşayan bin 800 aileden 5-15 yaş arası 4 bin 200 çocuğun bayramlık giysisi Sosyal Market tarafından karşılanacak. İhtiyaç sahibi aileler arefe gününe kadar sosyal markete giderek çocuklarının bayramlık giysilerini ücretsiz olarak alabilecekler.