Beyrut Limanı yetkililerine ev hapsi!
Reuters, Beyrut Limanı’nda son 6 yılda depolamadan sorumlu herkesin ev hapsinde tutulacağını duyurdu.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün limanda gerçekleşen ve en az 100 kişinin ölümüne neden olan patlamanın ardından yetkililer limanda son 6 yıldır depolamadan ve korumadan sorumlu herkesin ev hapsinde tutulması kararı aldı.
Reuters'ın aktardığı habere göre; patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıldır Beyrut Limanı'nda bekletildiğinin açıklanması üzerine limanın depolama ve korumasından sorumlu tüm memurlar hakkında ev hapsi kararı verildi.
Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bekir Zahir, Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduklarını açıklamıştı.
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