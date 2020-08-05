Beyrut patlamasında ülkenin buğday depoları yok oldu!
Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki limanda meydana gelen patlamada, ithal edilen buğday depoları da yok oldu. Ekonomik anlamda da ciddi zarara yol açan patlamanın yaşandığı liman, Lübnan ithalatının yüzde 60’ı, gıda ürünleri ithalatının ise yüzde 80’i yapılıyordu. Patlama, ülkede kıtlık korkusuna neden oldu.
Beyrut’ta dün limanda 2750 ton amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen patlamada Lübnan Kızılhaç'ın verilerine göre, 100’ün üzerinde kişi hayatını kaybederken 4 bin kişi de yaralanmıştı. Lübnan ithalatının yüzde 60’ının, gıda ürünlerinin ise yüzde 80’inin yapıldığı limanda yaşanan patlama, ülkede kıtlık korkusuna yol açtı.
Patlamadan önce sık sık elektrik kesintileri yaşanan Beyrut’ta patlamanın ardından şehirde evlere elektrik verilemiyor. Ayrıca 300 bin kişinin esiz kaldığı belirtiliyor. Lübnan’da buğdayın büyük bir bölümü ithal edilirken limanda bulunan buğday depoları patlamayla birlikte yok oldu. Haziran ayında resmi esflasyon rakamlarının yüzde 90’ı bulduğu Lübnan’da gıda kıtlığından korkuluyor.
VARANK KANAL İSTANBUL'A BAĞLADI
Öte yandan patlamayla ilgili paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazı’ndan geçerek Beyrut’a gittiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kanal İstanbul’ projesinin üzerine durmasının nedeni olarak 'Türkiye için stratejik bir güvenlik sorunu' olduğunu ileri sürdü.
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