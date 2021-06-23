Bir gecede dünyanın en zengin insanından 6 kat daha zengin oldu, gerçek karşısında yıkıldı
ABD'de 20 dolarlık kripto para alan öğrenci, parasının 1.2 trilyon dolara yükseldiğini gördü. Bir gecelik kazancını çekmek isteyen kripto trilyoneri beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Christopher Williamson, dünyanın en zengini Jeff Bezos'tan 6 kat daha zengin hale gelmişti.
Kripto para piyasalarında zengin olmak birçok insanın hayali. Piyasalardaki hızlı yükseliş birçok insanı kısa sürede servet sahibi yaptı.
Christopher Williamson adındaki bir hemşirelik öğrencisi ABD'nin Georgia eyaletinde yaşıyordu. Williamson da birçok akranı gibi piyasaya yeni çıkmış bir kripto para birimine 20 dolarlık yatırım yaptı.
Rocket Bunny adındaki dijital paraya yatırım yapan genç adam sabah uyandığında hiç beklemediği bir manzarayla karşı karşıyaydı.
Williamson'ın 20 dolarlık yatırımı 1.2 trilyon dolara yükselmiş gözüküyordu. Parasının değeri tam olarak 60 milyar kat yükselen genç adam hayatının şokunu yaşadı.
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un 200 milyar dolar serveti bulunuyor. Başka bir ifadeyle Williamson dünyanın en zengin insanından 6 kat daha zengin olmuştu.
Yataktan düştüğünü belirten Williamson, "Önce rüyada olduğumu sandım ve telefonu bıraktım. Ardından bunun bir rüya olmadığını fark ettim ve telefonumu tekrar kontrol ettim" dedi.
HAYALİ KISA SÜRDÜ
Dünyanın ilk kripto trilyoneri de olan Christopher Williamson, hemen parasını taşımak istedi. Ancak genç adamın hevesi kursağında kaldı. Hemşirelik öğrencisi aslında zengin olmadığını sistemsel bir hata nedeniyle bakiyesinin yüksek gözüktüğünü öğrendi.
Şirketten yapılan açıklamada hata kabul edildi ve Christopher Williamson'ın bakiyesinin düzeltileceği belirtildi.
Öte yandan Christopher Williamson tarafından yapılan son açıklamada hatanın devam ettiği ve bakiyesinin 168 trilyon dolara yükseldiği belirtildi.
-NTV
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