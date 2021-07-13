Bianca Andreescu'dan Tokyo 2020 kararı

13 Temmuz 2021 Salı, 12:59

Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan organizasyon yönetiminin koyduğu Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle çekildiğini açıkladı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre 21 yaşındaki tenisçi, küçüklüğünden beri ülkesini olimpiyatlarda temsil etmeyi hayal ettiğini, bunu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yapmayı umduğunu kaydetti. Andreescu, kararının gerekçesini "Pandemide karşı karşıya kalınan zorluklar" olarak açıkladı.

Amerika Açık 2019 şampiyonu Andreescu; Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stanislas Wawrinka, Nick Kyrgios, Serena Williams, Denis Shapovalov ve Simona Halep'ten sonra olimpiyatlardan çekilen bir diğer tenisçi oldu.