Bıçaklanan Japon turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı

14 Eylül 2021 Salı, 10:02

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı.

Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde kamp yapmaya başladı.

Dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Kameda, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından bir anda kent gündemine oturan Kameda’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüde Kameda’nın Türk insanı ve Elazığlılardan övgü dolu sözlerle bahsettiği görülürken, "Palulular nasıl insanlar" sorusuna, "On numara" yanıtıyla dikkat çekti.

Kameda ayrıca seyahatleri boyunca Elazığlılardan birçok ikram gördüğünü, gerek yiyecek ve içecek gerekse de konaklama konusunda Elazığlıların kendisine yardım ettiğini belirtiyor.

Shogan Kameda’yı vuran şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

